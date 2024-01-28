При атаке на базу США в Иордании погибли трое военных

Беспилотник атаковал американскую военную базу на северо-востоке Иордании, передает телеканал CNN со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США.

США атаковали шиитских ополченцев в Ираке

В результате атаки погибли трое военнослужащих. 25 человек получили ранения различной степени тяжести.

Центральное командование пока не стало раскрывать личности погибших. Других подробностей об инциденте не приводится.

В четверг беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой атаковал американскую военную базу на западе Ирака, По данным СМИ, дрон запустили местные шиитские группировки, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: соцсети/OIRSpox
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