СМИ: Президента Бразилии госпитализировали
Президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали из-за боли в животе. Об этом пишет газета Globo.
Главу государства вечером 28 марта направили для исследования в столичный военный госпиталь. Отмечается, что президента обследуют в связи с рефлюксной болезнью и проблемами с желудком.
Как отметила супруга бразильского лидера Мишель Болсонару, с ним «все хорошо». После партийного мероприятия она направилась в госпиталь.
В 2018 году Болсонару во время встречи с избирателями получил ножевое ранение, напоминает Газета.ру. Политику повредили брыжеечную артерию, обеспечивающую кровоснабжение кишечника, отмечает РЕН ТВ. Болсонару тогда перенес четыре сложные операции за три недели.
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