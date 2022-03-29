СМИ: Президента Бразилии госпитализировали

Президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали из-за боли в животе. Об этом пишет газета Globo.

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Главу государства вечером 28 марта направили для исследования в столичный военный госпиталь. Отмечается, что президента обследуют в связи с рефлюксной болезнью и проблемами с желудком.

Как отметила супруга бразильского лидера Мишель Болсонару, с ним «все хорошо». После партийного мероприятия она направилась в госпиталь.

В 2018 году Болсонару во время встречи с избирателями получил ножевое ранение, напоминает Газета.ру. Политику повредили брыжеечную артерию, обеспечивающую кровоснабжение кишечника, отмечает РЕН ТВ. Болсонару тогда перенес четыре сложные операции за три недели.

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Фото: facebook.com/jairmessias.bolsonaro
ТЕГИ:ГоспитализацияПрезидентБразилия
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