СМИ: Президент Польши Дуда потерял часть пальца из-за несчастного случая

С начала октября Дуда появился на публике с ортезом на правой руке, на которой были обездвижены два пальца. В тот момент не сообщалось, что именно произошло с рукой президента.

На недавних фотографиях, сделанных в ходе празднования Дня независимости, стало очевидно, что глава государства, вероятно, потерял кончик среднего пальца, передает «Радиоточка НСН».

