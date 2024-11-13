СМИ: Президент Польши Дуда потерял часть пальца из-за несчастного случая

Президент Польши Анджей Дуда потерял часть пальца на правой руке в результате несчастного случая, который произошел дома, сообщил секретарь канцелярии президента Войцех Коларский.

По его словам, травма потребовала небольшого хирургического вмешательства, однако состояние президента в настоящее время стабильно.

С начала октября Дуда появился на публике с ортезом на правой руке, на которой были обездвижены два пальца. В тот момент не сообщалось, что именно произошло с рукой президента.

На недавних фотографиях, сделанных в ходе празднования Дня независимости, стало очевидно, что глава государства, вероятно, потерял кончик среднего пальца, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Несчастный СлучайПрезидентПольша

Горячие новости

Все новости

партнеры