СМИ: Президент Афганистана Гани улетел в Оман

Президент Афганистана Ашраф Гани, покинувший страну после взятия Кабула талибами, улетел в Оман, передает РИА Новости со ссылкой на источник, приближенный к властям.

Он покидал Кабул вместе с автомобилями, набитыми деньгами. То, что не поместилось в вертолет, осталось в аэропорту, передает агентство со ссылкой на российское посольство.

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Пресс-секретарь диппредставительства Никита Ищенко заявил, что Гани заполнил деньгами четыре машины. "Другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле", - пояснил Ищенко.

Представители движения «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) призвали государственных служащих Афганистана вернуться к работе, это касается и мужчин, и женщин. Об этом сообщил афганский телеканал Ariana News со ссылкой на заместителя главы политического офиса талибов в Катаре Абдула Салама Ханафи.

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ФОТО: кадр из видео
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