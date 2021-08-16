СМИ: Президент Афганистана Гани улетел в Оман

Пресс-секретарь диппредставительства Никита Ищенко заявил, что Гани заполнил деньгами четыре машины. "Другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле", - пояснил Ищенко.



Представители движения «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) призвали государственных служащих Афганистана вернуться к работе, это касается и мужчин, и женщин. Об этом сообщил афганский телеканал Ariana News со ссылкой на заместителя главы политического офиса талибов в Катаре Абдула Салама Ханафи.

