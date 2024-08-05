СМИ: Премьер Бангладеш на фоне беспорядков подала в отставку и покинула страну

Ранее в Бангладеш начались протесты и демонстрации после объявления организация «Студенческое движение против дискриминации» об акции несотрудничества с властями. Позже столкновения студентов, полиции и сторонников властей переросли в беспорядки. Премьер-министр ее сестра покинули официальную резиденцию в столице Дакке.

«Хасина ушла в отставку! Она могла... уехать в Финляндию», — отмечает News18.

Позже Reuters со ссылкой на источник в армии подтвердило, что Шейх Хасина ушла в отставку и покинула Бангладеш.

