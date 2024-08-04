На антиправительственных беспорядках в Бангладеш погибли 28 человек
4 августа 202416:29
За последние часы на антиправительственных акциях протеста в Бангладеш погибли 28 человек, пишет газета The Daily Star.
Ожесточенные стычки происходят в разных районах столицы страны Дакке. Демонстранты добиваются отставки главы правительства Шейха Хасины.
Власти приняли решение об ужесточении комендантского часа. Операторы связи получили указание отключать услуги 4G. Большинство магазинов и банков в городе закрыто.
Ранее в Бангладеш произошло землетрясение магнитудой 5,7, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru