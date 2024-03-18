СМИ предупредили о возможном закрытии отелей в Турции
Отели в Турции могут столкнуться с дефицитом мест размещения для туристов. Об этом пишет газета Cumhuriyet.
По данным издания, это связано с крупными долгами гостиниц, которые после пандемии приблизились к 10 млрд долларов.
Кроме того, к окончанию подходят сроки действия соглашений о лояльности, в рамках которых до 75% отелей находятся в залоге у банков. Кредитные организации, в свою очередь, требуют от владельцев гостиниц продать их, чтобы погасить долги.
«В стране не хватает мест для приема 56 млн туристов. Цель в 60 млн гостей в этом году также остается мечтой», — заключила Cumhuriyet.
Ранее гендиректор компании Tez Tour Воскан Арзуманов заявил, что для весеннего отдыха российские туристы, как правило, выбирают ОАЭ и Турцию, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru