СМИ предупредили о возможном закрытии отелей в Турции

По данным издания, это связано с крупными долгами гостиниц, которые после пандемии приблизились к 10 млрд долларов.

Кроме того, к окончанию подходят сроки действия соглашений о лояльности, в рамках которых до 75% отелей находятся в залоге у банков. Кредитные организации, в свою очередь, требуют от владельцев гостиниц продать их, чтобы погасить долги.

«В стране не хватает мест для приема 56 млн туристов. Цель в 60 млн гостей в этом году также остается мечтой», — заключила Cumhuriyet.

Ранее гендиректор компании Tez Tour Воскан Арзуманов заявил, что для весеннего отдыха российские туристы, как правило, выбирают ОАЭ и Турцию, сообщает RT.

