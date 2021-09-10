СМИ: Представители EMA приедут в Россию за дополнительными данными по «Спутнику V»

Эксперты Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) намерены приехать в Россию до конца октября, чтобы получить необходимые дополнительные данные для регистрации отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на близкий к переговорам источник.

По данным собеседника агентства, проблемы с регистрацией российского препарата могут быть связаны с различиями методик клинических исследований и контроля готовой продукции в России и Европе.

Ранее глава департамента европейского регулятора по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери заявил, что EMA требуются дополнительные данные по «Спутнику V». Специалист подчеркнул, что агентству необходимо больше информации для «прогресса в последовательной экспертизе», напоминает RT.

