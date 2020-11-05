СМИ предсказали победу Байдена в решающем для выборов штате Невада

Невада на данный момент считается ключевым штатом по влиянию на исход президентских выборов. По предварительным данным, у Байдена 264 голосов выборщиков, у Трампа — 214. Для победы нужно заручиться поддержкой 270 выборщиков. Байдену необходимо всего шесть голосов — именно столько выборщиков в Неваде.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев объяснил в эфире НСН, почему Трамп обратился в суд по поводу подсчета голосов в нескольких спорных штатах, победа в которых может определить нового главу государства.





