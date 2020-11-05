СМИ предсказали победу Байдена в решающем для выборов штате Невада
В американском штате Невада, от исхода голосования в котором зависят итоги выборов президента США, предварительно лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден. Об этом сообщает Reuters.
Там пока подсчитаны 86% бюллетеней, Байден набирает 49,3% голосов. У нынешнего главы государства Дональда Трампа — 48,7% голосов.
Невада на данный момент считается ключевым штатом по влиянию на исход президентских выборов. По предварительным данным, у Байдена 264 голосов выборщиков, у Трампа — 214. Для победы нужно заручиться поддержкой 270 выборщиков. Байдену необходимо всего шесть голосов — именно столько выборщиков в Неваде.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев объяснил в эфире НСН, почему Трамп обратился в суд по поводу подсчета голосов в нескольких спорных штатах, победа в которых может определить нового главу государства.
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