СМИ предсказали победу Байдена в решающем для выборов штате Невада

В американском штате Невада, от исхода голосования в котором зависят итоги выборов президента США, предварительно лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден. Об этом сообщает Reuters.

Там пока подсчитаны 86% бюллетеней, Байден набирает 49,3% голосов. У нынешнего главы государства Дональда Трампа — 48,7% голосов.

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Невада на данный момент считается ключевым штатом по влиянию на исход президентских выборов. По предварительным данным, у Байдена 264 голосов выборщиков, у Трампа — 214. Для победы нужно заручиться поддержкой 270 выборщиков. Байдену необходимо всего шесть голосов — именно столько выборщиков в Неваде.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев объяснил в эфире НСН, почему Трамп обратился в суд по поводу подсчета голосов в нескольких спорных штатах, победа в которых может определить нового главу государства.


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ТЕГИ:Выборы Президента СШАДжо Байден
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