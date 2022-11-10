СМИ: Предприниматель из России попала в список богатейших людей Финляндии

Уроженка России Мария Северина возглавила список финских женщин с самыми высокими доходами. В минувшем году ее доход составил €18,2 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную прессу. В общем списке наиболее преуспевающих бизнесменов Финляндии Северина расположилась на 20-м месте. Большую часть ее прибыли составили доходы от владения капиталом.

Предприниматель родилась в 1966 году, получила образование и докторскую степень в сфере биологии и иммунологии. До переезда на юго-западное побережье Финляндии она занималась научно-исследовательской работой в Москве. В 1994 году основала в компанию HyTest, производящую антигены и антитела для диагностики и медицинских тестов, спрос на которые особенно вырос во время пандемии коронавируса.