Правительство Малайзии ушло в отставку
Правительство Малайзии ушло в отставку. Об этом сообщил министр науки, технологий и инноваций страны Хайри Джамалуддин.
Ранее премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин встретился с королем Султаном Абдуллой.
«Мы, кабинет министров, подали Его Величеству прошение об отставке. Спасибо за возможность еще раз послужить нации», — написал министр в Instagram.
Политический кризис возник в Малайзии в начале 2020 года после отставки предыдущего главы правительства Махатхира Мохамада. Верховный правитель страны вопреки сложившейся практике самостоятельно назначил премьером Мухиддина Яссина. Однако по словам лидера партии «Альянс надежды» Анвара Ибрагима, его кандидатура пользуется в пралмаенте большей поддержкой, и политик потребовал проведения досрочных выборов. Парламент 7 сентября рассмотрит вопрос о доверии кабмину.
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