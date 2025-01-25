СМИ: Правительство США перебросит на границу с Мексикой бронетранспортеры
25 января 202520:06
Газета The Washington Post сообщило о планах правительства США перебросить к границе с Мексикой подразделения с бронетранспортерами Stryker.
Всего, по данным издания, на границу Мексики и США отправятся до 10 тысяч военных, в частности, из 82-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США.
Ранее Мексика отказала американскому самолету с депортируемыми мигрантами в разрешении на посадку, нарушив планы администрации США по высылке нелегалов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru