СМИ: Правительство США перебросит на границу с Мексикой бронетранспортеры

Газета The Washington Post сообщило о планах правительства США перебросить к границе с Мексикой подразделения с бронетранспортерами Stryker.

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Всего, по данным издания, на границу Мексики и США отправятся до 10 тысяч военных, в частности, из 82-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США.

Ранее Мексика отказала американскому самолету с депортируемыми мигрантами в разрешении на посадку, нарушив планы администрации США по высылке нелегалов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеМексикаСША

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