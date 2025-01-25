СМИ: Правительство США перебросит на границу с Мексикой бронетранспортеры

Всего, по данным издания, на границу Мексики и США отправятся до 10 тысяч военных, в частности, из 82-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США.

Ранее Мексика отказала американскому самолету с депортируемыми мигрантами в разрешении на посадку, нарушив планы администрации США по высылке нелегалов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

