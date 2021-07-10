СМИ: Правительство Гаити попросило ООН направить войска в страну

Правительство Гаити обратились к ООН с просьбой направить войска для стабилизации обстановки в стране после убийства главы государства Жовенеля Моиза, передает Reuters.

СМИ узнали организатора убийства президента Гаити

По данным агентства, письмо в организацию направил исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф. Правительство страны просит ООН «поддержать усилия полиции по восстановлению безопасности и общественного порядка» на территории государства.

Ранее стало известно, что власти Гаити направили запрос США, попросив ввести войска в страну с целью защиты ключевой инфраструктуры после убийства президента.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:ООН
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