СМИ узнали организатора убийства президента Гаити
Американские граждане гаитянского происхождения, которые были задержаны в связи с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза, назвали имя организатора нападения, сообщает газета New York Times.
По информации издания, которое ссылается на гаитянского судью Клемана Ноэля, задержанные Джеймс Солаж и Жозеф Венсан рассказали о некоем иностранце по прозвищу "Майк", который говорит по-английски и по-испански.
Ранее Солаж и Венсан заявили, что у наёмников не было задачи убить президента Гаити. По их словам, они должны были арестовать Моиза по ордеру следственного судьи.
Нападение на президентскую резиденцию в Порт-о-Пренсе было совершено в ночь на 7 июля. Министр обороны Гаити Диего Молано Апонте сообщил в Twitter, что установлены личности 28 нападавших, 17 из них задержаны, семь человек ликвидировали.
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