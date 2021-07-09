СМИ узнали организатора убийства президента Гаити

Американские граждане гаитянского происхождения, которые были задержаны в связи с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза, назвали имя организатора нападения, сообщает газета New York Times.

По информации издания, которое ссылается на гаитянского судью Клемана Ноэля, задержанные Джеймс Солаж и Жозеф Венсан рассказали о некоем иностранце по прозвищу "Майк", который говорит по-английски и по-испански.

Ранее Солаж и Венсан заявили, что у наёмников не было задачи убить президента Гаити. По их словам, они должны были арестовать Моиза по ордеру следственного судьи.

Нападение на президентскую резиденцию в Порт-о-Пренсе было совершено в ночь на 7 июля. Министр обороны Гаити Диего Молано Апонте сообщил в Twitter, что установлены личности 28 нападавших, 17 из них задержаны, семь человек ликвидировали.

