Эстония приняла решение запретить своим гражданам участвовать в мероприятиях на территории России, включая новые регионы и Крым. Такое предложение выдвинул министр иностранных дел Маргус Цахкна, и правительство поддержало его.

По данным телерадиокомпании ERR, Цахкна считает, что Россия оказывает влияние через различные каналы, такие как культура, образование, спорт, история, Русская православная церковь и СМИ, стремясь привлечь европейскую молодежь к участию в мероприятиях на своих территориях.