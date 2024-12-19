СМИ: Правительство Эстонии согласилось запретить участие в мероприятиях в России
Эстония приняла решение запретить своим гражданам участвовать в мероприятиях на территории России, включая новые регионы и Крым. Такое предложение выдвинул министр иностранных дел Маргус Цахкна, и правительство поддержало его.
По данным телерадиокомпании ERR, Цахкна считает, что Россия оказывает влияние через различные каналы, такие как культура, образование, спорт, история, Русская православная церковь и СМИ, стремясь привлечь европейскую молодежь к участию в мероприятиях на своих территориях.
Новые санкции, предусмотренные этой мерой, предусматривают денежные штрафы и возможное тюремное заключение на срок до пяти лет для нарушителей.
ERR также сообщила, что ранее Цахкна предложил правительству ввести аналогичные запреты для эстонцев на участие в мероприятиях и в Белоруссии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru