СМИ: праправнучка лондонского полицейского определила личность Джека-потрошителя

По данным Хортон, которая изучила показания свидетелей по делам, связанным с убийствами в 1888 году в Ист-Энде (Лондон), речь идет о сигароделе Хайаме Хайамсе. Мужчина умело пользовался ножом, страдал эпилепсией и алкоголизмом, лечился в психиатрических больницах.

Также Хортон на основании медицинских записей подозреваемого идентифицировала Джека-потрошителя как Хайама Хайамса «по отличительным физическим характеристикам»: «негнущеся руке», неровной походке – он испытывал проблемы с выпрямлением ног в коленях, у Хайямса было также «асимметричное волочение стопы».

Гарри Гарретт, прапрадед Сары Бакс Хортон служил сержантом в полицейском участке Леман-стрит в Лондоне, занимался расследованием убийств, совершённых Джеком-потрошителем, в штаб-квартире с января 1888 года до 1896 года.

Джек-потрошитель — кличка серийного убийцы, который орудовал в Лондоне во второй половине 1888 года. До сих пор не установлено точное число его жертв, достоверно известно о пяти убийствах, сообщает RT.





