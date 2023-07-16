СМИ: праправнучка лондонского полицейского определила личность Джека-потрошителя
Сара Бакс Хортон, правнучка полицейского из Лондона, который занимался расследованием серийных убийств Джека-потрошителя, сообщила, что раскрыла личность преступника. Об этом сообщает The Telegraph.
По данным Хортон, которая изучила показания свидетелей по делам, связанным с убийствами в 1888 году в Ист-Энде (Лондон), речь идет о сигароделе Хайаме Хайамсе. Мужчина умело пользовался ножом, страдал эпилепсией и алкоголизмом, лечился в психиатрических больницах.
Также Хортон на основании медицинских записей подозреваемого идентифицировала Джека-потрошителя как Хайама Хайамса «по отличительным физическим характеристикам»: «негнущеся руке», неровной походке – он испытывал проблемы с выпрямлением ног в коленях, у Хайямса было также «асимметричное волочение стопы».
Гарри Гарретт, прапрадед Сары Бакс Хортон служил сержантом в полицейском участке Леман-стрит в Лондоне, занимался расследованием убийств, совершённых Джеком-потрошителем, в штаб-квартире с января 1888 года до 1896 года.
Джек-потрошитель — кличка серийного убийцы, который орудовал в Лондоне во второй половине 1888 года. До сих пор не установлено точное число его жертв, достоверно известно о пяти убийствах, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил о применении Россией кассетных боеприпасов как о зеркальной мере
- В Белгородской области новый обстрел - украинскими «Градами»
- СМИ: праправнучка лондонского полицейского определила личность Джека-потрошителя
- Собянин: Московский скоростной диаметр разгрузит самую напряженную часть МКАД на юго-востоке и юге
- ВСУ нанесли 88 ударов по Белгородской области
- Сама за себя. В России трезво смотрят на лояльность Турции НАТО
- Володин начал опрос о госзакупках только отечественных автомобилей для органов власти
- СМИ: при разрыве зерновой сделки Украина может терять 500 млн долларов в месяц
- СМИ: три мумии туристов нашли в закрытой палатке в горах Колорадо
- Уверенно и в безопасности. Россия защищает жителей Севастополя и Крыма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru