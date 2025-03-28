СМИ: Пострадавшие в Египте россияне получили травмы головы и ушибы
28 марта 202504:02
У пострадавших в египетской Хургаде при крушении батискафа россиян травмы головы и конечностей, сообщает РИА Новости.
Также у них ушибы, дыхательная недостаточность. Однако есть пациенты без видимых повреждений.
В больницы поступил 21 пострадавший, среди них 14 россиян, трое египтян, трое граждан Индии и один человек, чья личность пока не установлена.
Ранее стало известно, что в затонувший у берегов Хургады батискаф «Синдбад» вода стала поступать через люки сразу после начала погружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru