СМИ: Пострадавшие в Египте россияне получили травмы головы и ушибы

У пострадавших в египетской Хургаде при крушении батискафа россиян травмы головы и конечностей, сообщает РИА Новости.

Семейная пара врачей из Татарстана погибла при крушении батискафа в Египте

Также у них ушибы, дыхательная недостаточность. Однако есть пациенты без видимых повреждений.

В больницы поступил 21 пострадавший, среди них 14 россиян, трое египтян, трое граждан Индии и один человек, чья личность пока не установлена.

Ранее стало известно, что в затонувший у берегов Хургады батискаф «Синдбад» вода стала поступать через люки сразу после начала погружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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