СМИ: Пострадавшие в Египте россияне получили травмы головы и ушибы

Также у них ушибы, дыхательная недостаточность. Однако есть пациенты без видимых повреждений.

В больницы поступил 21 пострадавший, среди них 14 россиян, трое египтян, трое граждан Индии и один человек, чья личность пока не установлена.

Ранее стало известно, что в затонувший у берегов Хургады батискаф «Синдбад» вода стала поступать через люки сразу после начала погружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

