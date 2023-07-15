СМИ: Поставки Киеву Storm Shadow могут осложниться из-за забастовки на складе
Поставки Украине вооружения могут осложниться из-за забастовки работников на объекте минобороны Великобритании. Об этом пишет Mirror, ссылаясь на источник.
По данным издания, более 50 ключевых сотрудников склада в Шотландии накануне вышли на забастовку из-за недостаточной зарплаты. Этот объект поставляет Киеву ракеты Storm Shadow и Brimstone, а также передает вооружение на атомные подлодки на шотландской базе. Как отметил источник, длительная забастовка может в итоге сказаться на снарядах, которые отправляются со склада.
Mirror указывает, что протест продолжится 17 июля.
Как отметил представитель британского минобороны, забастовка не повлияет на способность Лондона предоставлять вооружение Украине. На объекте предприняли чрезвычайные меры для обеспечения его непрерывной работы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru