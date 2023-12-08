СМИ: Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу
8 декабря 202307:19
Окрестности посольства США в центре Багдада подверглись обстрелу. Об этом сообщает агентство Shafaq News со ссылкой на источник в силах безопасности Ирака.
«В окрестностях американского посольства в Багдаде были слышны взрывы, а внутри здания включились сирены тревоги», — отмечается в сообщении.
По предварительным данным, территория в особо охраняемой «зеленой зоне» была обстреляна несколькими ракетами.
Ранее военная база США Айн аль-Асад в Ираке подверглась атаке беспилотника, напоминает RT. Данных о нанесенном ущербе не приводится.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru