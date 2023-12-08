СМИ: Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу

Окрестности посольства США в центре Багдада подверглись обстрелу. Об этом сообщает агентство Shafaq News со ссылкой на источник в силах безопасности Ирака.

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«В окрестностях американского посольства в Багдаде были слышны взрывы, а внутри здания включились сирены тревоги», — отмечается в сообщении.

По предварительным данным, территория в особо охраняемой «зеленой зоне» была обстреляна несколькими ракетами.

Ранее военная база США Айн аль-Асад в Ираке подверглась атаке беспилотника, напоминает RT. Данных о нанесенном ущербе не приводится.

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ФОТО: РИА Новости
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