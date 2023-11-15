Бывший глава Госдепа США Помпео вошел в совет директоров украинского «Киевстара»

Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео вошел в совет директоров украинского оператора связи «Киевстар», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на компанию VEON, которой принадлежит 100% акций оператора.

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Помпео будет занимать должность независимого неисполнительного директора в качестве партнера американской компании Impact Investments, выполняющей финансовые консультации.

VEON инвестировала в Украину $600 млн, запустив трехлетнюю программу «Invest in Ukraine NOW!», которая призывает другие международные компании взять на себя обязательства по восстановлению страны.

Холдинг Veon контролирует телекоммуникационные активы в странах СНГ и в ряде стран Азии и Африки, в том числе, в него входят российский сотовый оператор «Вымпел-Коммуникации» и украинский «Киевстар».

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ФОТО: РИА Новости
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