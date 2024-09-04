СМИ: Посещавшие остров Эпштейна боятся, что Трамп раскроет их имена

Влиятельные люди, которые посещали остров американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации и умершего в тюрьме, оказались в состоянии паники из-за обещания кандидата в президенты США Дональда Трампа раскрыть их имена. Об этом пишет газета Mirror.

По словам одной из женщин, пострадавших от действий Эпштейна, эти люди обладают значительной властью и сделали все возможное, чтобы скрыть свои связи с Эпштейном. Но если Трамп снова станет президентом, их положение может оказаться под серьезной угрозой.