СМИ: Посещавшие остров Эпштейна боятся, что Трамп раскроет их имена

Влиятельные люди, которые посещали остров американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации и умершего в тюрьме, оказались в состоянии паники из-за обещания кандидата в президенты США Дональда Трампа раскрыть их имена. Об этом пишет газета Mirror.

По словам одной из женщин, пострадавших от действий Эпштейна, эти люди обладают значительной властью и сделали все возможное, чтобы скрыть свои связи с Эпштейном. Но если Трамп снова станет президентом, их положение может оказаться под серьезной угрозой.

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Джеффри Эпштейн — американский финансист, обвинённый в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. После ареста в 2019 году он был найден мертвым в тюремной камере.

Его смерть, официально признанная самоубийством, спровоцировала масштабный скандал из-за возможной причастности к его преступлениям влиятельных людей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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