СМИ: поляки заявили, что вместо учений лучше пойдут в тюрьму

По данным издания, поляки указали, что вместо руководству страны следует обратить внимание на многочисленные нерешённые проблемы, а именно тяжёлое экономическое положение, некачественная военная техника, низкий уровень мотивации.

«МК» приводит комментарии граждан Польши к статье, в которых они жалуются на упадок патриотизма в стране и нежелание воевать за родину, а также выражают готовность уклоняться от призыва.

Некоторые поляки откровенно признаются, что готовы отправиться в тюрьму, лишь бы не служить в армии.

Ранее бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил, что риск возникновения третьей мировой войны является реальным, сообщает RT.

