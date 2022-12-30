СМИ: поляки заявили, что вместо учений лучше пойдут в тюрьму

Граждане Польши негативно восприняли намерения польских властей призвать 200 тысяч граждан для военных учений в 2023 году, пишет «Московский комсомолец».

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По данным издания, поляки указали, что вместо руководству страны следует обратить внимание на многочисленные нерешённые проблемы, а именно тяжёлое экономическое положение, некачественная военная техника, низкий уровень мотивации.

«МК» приводит комментарии граждан Польши к статье, в которых они жалуются на упадок патриотизма в стране и нежелание воевать за родину, а также выражают готовность уклоняться от призыва.

Некоторые поляки откровенно признаются, что готовы отправиться в тюрьму, лишь бы не служить в армии.

Ранее бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил, что риск возникновения третьей мировой войны является реальным, сообщает RT.

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Фото: Соцсети/MON_GOV_PL
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