СМИ: Польша винит Россию в своих экономических проблемах

Инфляция в Польше за 2022 год выросла почти втрое, до 14,4%, а в феврале текущего года достигла 18,4%, установив 26-летний рекорд, сообщает РИА Новости.

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Страна винит в своих экономических проблемах Россию. В штаб-квартире Национального банка в Варшаве висел билборд, на котором было написано, что самый быстрый рост цен за четверть века вызвали российская спецоперация и эпидемия COVID-19.

Другие причины инфляции — удорожание продуктов и энергоносителей, обесценивание валюты из-за больших вливаний в экономику. Также на стоимости электроэнергии сказалось прекращение поставок «Газпрома» из-за отказа Польши платить за газ в рублях.

Серьезные убытки принес и запрет прямого импорта нефти из России. Каждый баррель стал дороже в среднем на 30 долларов.

Как стало известно ранее, Польша укрепит границу с Белоруссией после сообщений о переезде Пригожина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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