СМИ: Польша винит Россию в своих экономических проблемах

Страна винит в своих экономических проблемах Россию. В штаб-квартире Национального банка в Варшаве висел билборд, на котором было написано, что самый быстрый рост цен за четверть века вызвали российская спецоперация и эпидемия COVID-19.

Другие причины инфляции — удорожание продуктов и энергоносителей, обесценивание валюты из-за больших вливаний в экономику. Также на стоимости электроэнергии сказалось прекращение поставок «Газпрома» из-за отказа Польши платить за газ в рублях.

Серьезные убытки принес и запрет прямого импорта нефти из России. Каждый баррель стал дороже в среднем на 30 долларов.

Как стало известно ранее, Польша укрепит границу с Белоруссией после сообщений о переезде Пригожина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

