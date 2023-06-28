СМИ: Польша винит Россию в своих экономических проблемах
Инфляция в Польше за 2022 год выросла почти втрое, до 14,4%, а в феврале текущего года достигла 18,4%, установив 26-летний рекорд, сообщает РИА Новости.
Страна винит в своих экономических проблемах Россию. В штаб-квартире Национального банка в Варшаве висел билборд, на котором было написано, что самый быстрый рост цен за четверть века вызвали российская спецоперация и эпидемия COVID-19.
Другие причины инфляции — удорожание продуктов и энергоносителей, обесценивание валюты из-за больших вливаний в экономику. Также на стоимости электроэнергии сказалось прекращение поставок «Газпрома» из-за отказа Польши платить за газ в рублях.
Серьезные убытки принес и запрет прямого импорта нефти из России. Каждый баррель стал дороже в среднем на 30 долларов.
Как стало известно ранее, Польша укрепит границу с Белоруссией после сообщений о переезде Пригожина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru