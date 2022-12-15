СМИ: Польша не поддержала планы ЕС на 2023 год по поддержке Украины
Польша отказалась поддержать финансирование Украины со стороны Евросоюза в 2023 году на уровне 18 млрд евро из-за вопроса ставок корпоративного налога. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
Ранее постпреды стран ЕС одобрили введение в сообществе минимального налога в 15% на прибыль крупных корпораций, напоминает РИА ФАН. Против инициативы выступали Польша и Венгрия, отмечает Ura.ru. Кроме того, несмотря на разногласия, на министерском уровне было достигнуто соглашение о финансировании Киева в следующем году на уровне 18 млрд евро.
«Сильное разочарование, так как Польша ставит под угрозу помощь Украине, блокируя минимальную ставку налога», — отметил один из собеседников Politico.
Издание указывает, что лидеры стран ЕС должны утвердить пакет мер, который включает поддержку Украины, план расходов Венгрии, «разморозку» средств для Будапешта, налоговую реформу. Ни один из пунктов не будет принят, если на одобрение какого-либо из них будет наложено вето.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 532 / сут.
Умерли
393 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 675 / сут.
- Заболеваемость гриппом в России выросла в 11 раз по сравнению с 2021 годом
- СМИ: Польша не поддержала планы ЕС на 2023 год по поддержке Украины
- Мэр Кулемзин: Донецк подвергся самому массированному удару с 2014 года
- Два человека погибли при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске
- СМИ сообщили о планах Турции начать спецоперацию в Сирии вопреки запрету России
- СМИ: В российских магазинах заканчиваются запасы чипсов Pringles
- В Британии назвали загрузку МБР «Ярс» в пусковую установку сигналом Западу
- Посольство России назвало провокационным шагом возможную отправку ЗРК Patriot Украине
- Байден рассказал о пандемии «кловида»
- СМИ: ЕС и НАТО хотят официально призвать РФ покинуть Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru