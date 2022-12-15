СМИ: Польша не поддержала планы ЕС на 2023 год по поддержке Украины

Ранее постпреды стран ЕС одобрили введение в сообществе минимального налога в 15% на прибыль крупных корпораций, напоминает РИА ФАН. Против инициативы выступали Польша и Венгрия, отмечает Ura.ru. Кроме того, несмотря на разногласия, на министерском уровне было достигнуто соглашение о финансировании Киева в следующем году на уровне 18 млрд евро.

«Сильное разочарование, так как Польша ставит под угрозу помощь Украине, блокируя минимальную ставку налога», — отметил один из собеседников Politico.

Издание указывает, что лидеры стран ЕС должны утвердить пакет мер, который включает поддержку Украины, план расходов Венгрии, «разморозку» средств для Будапешта, налоговую реформу. Ни один из пунктов не будет принят, если на одобрение какого-либо из них будет наложено вето.

