СМИ: обвиняемые по делу о надувных танках могут получить по 5,5 лет
Прокурор запросил для двух экс-офицеров Министерства обороны России по 5,5 лет лишения свободы, сообщает «Коммерсант».
Они проходят по уголовному делу о надувных танках. Юрий Здравило и Виталий Ликучев требовали 7,4 млн рублей за общее покровительство у руководителя ЗАО «НПП "Русбал"», которое занимается производством маскировочного оборудования, в том числе надувных макетов военной техники в натуральную величину. Предприниматель платил, рассчитывая стать единственным поставщиком такой продукции для рсосийской армии.
Бывшие офицеры вину не признают, указывая, что на момент задержания они уже вышил в отставку и не выполняли никаких функций в Минобороны.
Ранее стало известно, что конфликт вокруг Украины вызвал рост спроса на надувные муляжи вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru