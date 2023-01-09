Президент Бразилии после захвата зданий распорядился задействовать федеральные силы

Глава государства распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице. «Те люди, которых мы называем фашистами, самое отвратительное существо в политике, вторглись во дворец и здание конгресса... Тот, кто это сделал, будет найден и наказан», — сказал Лула.

В ходе выступления глава государства зачитал «указ о федеральном вмешательстве» для обеспечения общественной безопасности в Бразилиа — эта мера позволяет федеральным властям смещать городских чиновников и задействовать федеральные силы безопасности и правопорядка для региональных операций.

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца 2022 года против результатов президентских выборов, 8 января захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту — резиденции президента, а также в здание Верховного суда.

