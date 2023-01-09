Президент Бразилии после захвата зданий распорядился задействовать федеральные силы
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал варварством захват правительственных зданий в Бразилиа, сообщает РИА Новости.
Глава государства распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице. «Те люди, которых мы называем фашистами, самое отвратительное существо в политике, вторглись во дворец и здание конгресса... Тот, кто это сделал, будет найден и наказан», — сказал Лула.
В ходе выступления глава государства зачитал «указ о федеральном вмешательстве» для обеспечения общественной безопасности в Бразилиа — эта мера позволяет федеральным властям смещать городских чиновников и задействовать федеральные силы безопасности и правопорядка для региональных операций.
Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца 2022 года против результатов президентских выборов, 8 января захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту — резиденции президента, а также в здание Верховного суда.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 127 / сут.
Умерли
394 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+3 694 / сут.
- Президент Бразилии после захвата зданий распорядился задействовать федеральные силы
- Эрдоган сообщил, кому выгоден конфликт вокруг Украины
- Перечислены эффективные занятия для возвращения в рабочий ритм
- Названы версии выезда авиалайнера за ВПП в Перми
- Два человека и ребенок отравились угарным газом в жилом доме в Казани
- Юрий Дудь* ликвидировал ИП в России
- В Швеции недовольны требованиями Турции по вступлению страны в НАТО
- Запланированы российско-белорусские летно-тактические учения
- В Крыму допустили смещение границ СВО на запад
- Депутат Хамзаев призывает возбудить уголовное дело в отношении актера Смольянинова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru