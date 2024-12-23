Трамп заявил о необходимости для США завладеть Гренландией
Получение в собственность Гренландии — «абсолютная необходимость» для США. Об этом заявил избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Политик прокомментировал свое решение назначить нового посла США в Дании. До этого Трамп выдвинул кандидатом на должность главы дипмиссии бывшего посла в Швеции, предпринимателя Кена Хауэри.
«В целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты... полагают, что владение Гренландией и контроль над ней являются абсолютной необходимостью», — написал глава государства в соцсети Truth Social.
Трамп добавил, что Хауэри «прекрасно справится» с тем, чтобы представлять интересы Вашингтона.
Ранее избранный президент предложил вернуть Панамский канал под контроль США, напоминает 360.ru. Политик напомнил, что канал критически важен для экономики и безопасности страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru