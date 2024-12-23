Трамп заявил о необходимости для США завладеть Гренландией

Получение в собственность Гренландии — «абсолютная необходимость» для США. Об этом заявил избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Политик прокомментировал свое решение назначить нового посла США в Дании. До этого Трамп выдвинул кандидатом на должность главы дипмиссии бывшего посла в Швеции, предпринимателя Кена Хауэри.

«В целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты... полагают, что владение Гренландией и контроль над ней являются абсолютной необходимостью», — написал глава государства в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что Хауэри «прекрасно справится» с тем, чтобы представлять интересы Вашингтона.

Ранее избранный президент предложил вернуть Панамский канал под контроль США, напоминает 360.ru. Политик напомнил, что канал критически важен для экономики и безопасности страны.

