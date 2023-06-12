СМИ: Похороны Берлускони пройдут 14 июня в Кафедральном соборе Милана

Путин поздравил россиян с Днём России

Рогов: тяжелые бои идут в районе Времевского выступа в Запорожской области

Боррель: переговоры между РФ и Украиной вряд ли начнутся до выборов президента США в 2024 году

Хабек: ФРГ может быть вынуждена свернуть или даже отключить промышленные мощности

Футбольный клуб «Милан», которым экс-премьер Италии Берлускони владел 31 год, выразил соболезнования в связи со смертью политика