СМИ: Похороны Берлускони пройдут 14 июня в Кафедральном соборе Милана

Экс-премьера Италии Сильвио Берлускони похоронят 14 июня, сообщает телеканал Sky TG24 со ссылкой на Миланскую епархию.

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Уточняется, что прощание начнётся 12 июня на вилле политика в Аркоре, а траурная церемония - в среду в Кафедральном соборе Милана.

Сильвио Берлускони умер 12 июня в возрасте 86 лет. Ранее у политика диагностировали лейкемию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьПохороныСильвио Берлускони

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