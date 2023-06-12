СМИ: Похороны Берлускони пройдут 14 июня в Кафедральном соборе Милана
12 июня 202314:54
Экс-премьера Италии Сильвио Берлускони похоронят 14 июня, сообщает телеканал Sky TG24 со ссылкой на Миланскую епархию.
Уточняется, что прощание начнётся 12 июня на вилле политика в Аркоре, а траурная церемония - в среду в Кафедральном соборе Милана.
Сильвио Берлускони умер 12 июня в возрасте 86 лет. Ранее у политика диагностировали лейкемию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru