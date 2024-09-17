СМИ: Совершивший покушение на Трампа хотел напасть на Путина и Ким Чен Ына
Подозреваемый в покушении на экс-президента США, кандидата в главы государства Дональда Трампа Райан Уэсли Рут грозил убить президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Американка Челси Уолш, которая работала медсестрой и несколько раз встречалась с Рутом в Киеве в 2022-м, рассказала изданию об угрозах применения насилия со стороны американца. Рут якобы заявлял, что хотел бы убить Путина и Ким Чен Ына, упоминал Трампа и действующего президента США Джо Байдена. Женщина не помнила, угрожал ли им ее соотечественник.
Летом 2022 года Уолш вернулась в Соединенные Штаты и предоставила сотруднику Таможенной и пограничной службы в аэропорту имени Даллеса информацию о людях, чьи действия казались ей опасными, и Рут был в списке «на первом месте».
По данным The Wall Street Journal, Госдепартамент уведомляли ранее, что Райан Уэсли Рут может представлять опасность для общества, заниматься иммиграционным мошенничеством и торговлей людьми.
Ранее СМИ выяснили, что подозреваемый в покушении на Трампа 58-летний Рут посещал Украину и пытался завербовать афганских бойцов для участия в конфликте, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru