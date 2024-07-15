СМИ: Подозреваемый в покушении на Трампа был членом стрелкового клуба

Подозреваемый в покушении на бывшего американского лидера Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс являлся членом стрелкового клуба, сообщил телеканалу CBS News глава клуба Билл Селлито.

СМИ: Стрелявшего в Трампа восприняли как угрозу еще до митинга

«В связи с расследованием мы не можем давать дальнейшие комментарии», — сказал он.

Ранее стало известно, что стрелявший использовал оружие отца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Выборы Президента СШАПокушениеДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры