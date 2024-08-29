СМИ: Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» покинул Польшу на авто посольства Украины

По данным издания, он пересек государственную границу на машине украинского посольства в Варшаве.

Ранее сообщалось, что прокуратура Германии выписала ордер на арест гражданина Украины в рамках расследования подрывов на двух газопроводах «Северный поток».

По данным немецких СМИ, следствие также установило личности двух других предполагаемых участников диверсии. Это мужчина и женщина, они также украинские инструкторы по дайвингу, напоминает «Радиоточка НСН».

