СМИ: Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» покинул Польшу на авто посольства Украины

Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» бежал из Польши на Украину на автомобиле с дипломатическими номерами, сообщает Spiegel со ссылкой на источник.

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По данным издания, он пересек государственную границу на машине украинского посольства в Варшаве.

Ранее сообщалось, что прокуратура Германии выписала ордер на арест гражданина Украины в рамках расследования подрывов на двух газопроводах «Северный поток».

По данным немецких СМИ, следствие также установило личности двух других предполагаемых участников диверсии. Это мужчина и женщина, они также украинские инструкторы по дайвингу, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСеверный ПотокФРГ

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