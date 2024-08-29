СМИ: Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» покинул Польшу на авто посольства Украины
Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» бежал из Польши на Украину на автомобиле с дипломатическими номерами, сообщает Spiegel со ссылкой на источник.
По данным издания, он пересек государственную границу на машине украинского посольства в Варшаве.
Ранее сообщалось, что прокуратура Германии выписала ордер на арест гражданина Украины в рамках расследования подрывов на двух газопроводах «Северный поток».
По данным немецких СМИ, следствие также установило личности двух других предполагаемых участников диверсии. Это мужчина и женщина, они также украинские инструкторы по дайвингу, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США подтвердили потерю первого F-16 на Украине
- Экс-замминистра обороны Попов не признал вину в мошенничестве
- Театр на Трубной откроет новый сезон спектаклем «Дама с камелиями»
- СМИ: Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» покинул Польшу на авто посольства Украины
- Суд арестовал экс-замглавы Минобороны Павла Попова
- Экс-бойцу ЧВК «Вагнер» из Пермского края дали пожизненное за тройное убийство
- Адвокат Добровинский назвал единственную страну, которая не выдаст Пала Дурова
- Россияне стали чаще путешествовать с детьми
- В Риме напомнили Киеву о запрете ударов по территории России
- Начались съемки сериала «Актерище» с Нагиевым и Лапенко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru