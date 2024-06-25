Как заявил подполковник в отставке Александр Виндман, победа политика неизбежно приведет к прекращению американской поддержки Украины, которая будет вынуждена вести переговоры. Кроме того, администрация Трампа бросит вызов европейским политикам: от Китая до торговли, от климата до Ближнего Востока.

Как заявили представители Европейского совета по международным отношениям, переизбрание Трампа будет препятствовать общей политике и инициативам Евросоюза.

Ранее Трамп заявил, что в случае победы уладит конфликт на Украине до инаугурации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

