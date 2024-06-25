СМИ: Победа Трампа может привести к прекращению американской поддержки Украины
У союзников США в Европе есть основания опасаться победы на предстоящих выборах экс-президента Дональда Трампа, сообщает The Washington Post.
Как заявил подполковник в отставке Александр Виндман, победа политика неизбежно приведет к прекращению американской поддержки Украины, которая будет вынуждена вести переговоры. Кроме того, администрация Трампа бросит вызов европейским политикам: от Китая до торговли, от климата до Ближнего Востока.
Как заявили представители Европейского совета по международным отношениям, переизбрание Трампа будет препятствовать общей политике и инициативам Евросоюза.
Ранее Трамп заявил, что в случае победы уладит конфликт на Украине до инаугурации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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