СМИ: план Евросоюза о помощи Киеву на 20 миллиардов евро может провалиться

Это может случиться из-за разногласий среди стран-членов ЕС. В том числе Германия не смогла договориться об условиях. Страны надеются, по крайней мере, согласовать выделение 5 миллиардов евро в 2024 году.

Кроме того Венгрия блокирует различные проекты по поддержке Киева, поскольку хочет сначала обсудить стратегию по Украине в рамках Евросоюза.

Ранее сообщалось, что ФРГ увеличит помощь Украине в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

