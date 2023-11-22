СМИ: план Евросоюза о помощи Киеву на 20 миллиардов евро может провалиться
План Европейского союза по представлению Киеву военной помощи на 20 миллиардов евро в течение четырех лет может провалиться, сообщает Bloomberg.
Это может случиться из-за разногласий среди стран-членов ЕС. В том числе Германия не смогла договориться об условиях. Страны надеются, по крайней мере, согласовать выделение 5 миллиардов евро в 2024 году.
Кроме того Венгрия блокирует различные проекты по поддержке Киева, поскольку хочет сначала обсудить стратегию по Украине в рамках Евросоюза.
Ранее сообщалось, что ФРГ увеличит помощь Украине в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru