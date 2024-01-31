СМИ: Пхеньян заявил о пуске стратегической ракеты «Хвасаль-2»

Северная Корея заявила, что провела пуск стратегической крылатой ракеты «Хвасаль-2», сообщает южнокорейское агентство Рёнхап.

КНДР испытала новую крылатую ракету

Это произошло 30 января. В этот день Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявило, что Пхеньян снова выпустил несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря.

До этого КНДР запустила несколько крылатых ракет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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