СМИ: Пхеньян заявил о пуске стратегической ракеты «Хвасаль-2»
31 января 202404:28
Северная Корея заявила, что провела пуск стратегической крылатой ракеты «Хвасаль-2», сообщает южнокорейское агентство Рёнхап.
Это произошло 30 января. В этот день Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявило, что Пхеньян снова выпустил несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря.
До этого КНДР запустила несколько крылатых ракет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Пхеньян заявил о пуске стратегической ракеты «Хвасаль-2»
- Пентагон подтвердил, что передаст Киеву реактивные снаряды GLSDB
- СМИ: Буданов мог отказаться от должности главкома ВСУ
- СМИ: замеченные на вечеринке Ивлеевой артисты снова планируют собирать залы
- Тупорылая акула впервые с 2009 года напала на человека
- СМИ: подтверждено намерение Зеленского уволить Залужного
- В Израиле призвали пересмотреть отношения с Россией
- СМИ: США направили Украине ракеты с бомбовыми наконечниками
- Устранена проблема доступа к сайтам в зоне .RU
- Байден во Флориде напоролся на сторонников Трампа
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru