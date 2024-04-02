СМИ: Пхеньян запустил ракету в сторону Японского моря.

Северная Корея запустила баллистическую ракету, сообщает Ренхап.

В США заявили, что продолжат стремиться к диалогу с КНДР по деэскалации на Корейском полуострове

По данным военных Южной Кореи, она полетела в сторону Японского моря. Подробности запуска не приводятся.

В последний раз КНДР запустила ракету 18 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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