СМИ: Пхеньян запустил ракету в сторону Японского моря.
2 апреля 202403:28
Северная Корея запустила баллистическую ракету, сообщает Ренхап.
По данным военных Южной Кореи, она полетела в сторону Японского моря. Подробности запуска не приводятся.
В последний раз КНДР запустила ракету 18 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Пхеньян запустил ракету в сторону Японского моря.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru