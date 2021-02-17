СМИ: Первая партия вакцины «Спутник V» доставлена в сектор Газа
Сектор Газа получил первую партию российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщает палестинское агентство Maan.
По данным агентства, препарат был доставлен из города Рамалла на контрольно-пропускной пункт Бейт-Ханун.
Ранее глава Минздрава Палестины Май аль-Киле заявила, что власти Израиля не позволили ввезти вакцину, предназначавшуюся для медиков, на территорию сектора. Позже одобрение всё же было получено.
Российский препарат «Спутник V» был зарегистрирован в Палестине в рамках ускоренной процедуры ещё в январе 2020 года, сообщает RT. В настоящее время вакцину одобрили уже 27 государств.
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