СМИ: Пентагон временно запретил публикации в сети о военных операциях

Министерство обороны США решило ввести на некоторое время всеобщий мораторий на публикацию в социальных сетях данных обо всех военных операциях Америки, кроме силовых действий на границе с Мексикой по предотвращению незаконной миграции. Об этом стало известно изданию Stars and Stripes от высокопоставленного источника в Пентагоне.

По его информации, такой шаг сделан с целью гарантировать соответствие соцсетей Минобороны «приоритетам президента Дональда Трампа по готовности и ведению боевых действий». Исключение сделано только для публикаций для информирования общественности о чрезвычайных ситуациях.