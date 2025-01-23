СМИ: Белый дом отстранил от работы сотрудников, отвечающих за Украину
В США Совет национальной безопасности отправил по домам десятки сотрудников, отвечающих за Украину, Иран и КНДР, сообщает Washington Post.
По данным издания, они отстранены от работы. Им было дано указание вернуться только в том случае, если об этом попросят их начальники. Решение оказалось столь внезапным, что лишило возможности некоторых чиновников физически покинуть комплекс Белого дома, поскольку их значки прекратили работать. В результате сотрудники Секретной службы были вынуждены вручную открывать ворота для тех, у кого были деактивированы пропуска.
Таким образом администрация президента Дональда Трампа хочет обеспечить соответствие персонала Белого дома приверженности повестке политика, а также эффективное использование средств бюджета.
Ранее стало известно, что в Пентагоне уволили всех отвечающих за Украину чиновников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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