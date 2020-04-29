СМИ: Пентагон урежет расходы на «сдерживание» России ради стены с Мексикой

Напомним, в феврале Дональд Трамп заявил, что длина стены на границе между США и Мексикой составляет около 200 км. Глава Белого дома также пообещал, что к концу года она будет увеличена до 643 км, а затем дойдет до 800 км. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что стена оснащена дронами и камерами наблюдения. Трамп также констатировал, что незаконное проникновение на территорию США сократилось на 75%.

Ранее стало известно, что в штате Аризона к концу 2020 года будет построен новый участок стены, общая стоимость таких работ составляет $400 млн. Граница между странами насчитывает 3,14 тыс км.

В эфире НСН эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин ранее предположил, что основная задача Трампа – показать свою бескомпромиссную позицию в отношении демократов и проблемы нелегальной миграции.







