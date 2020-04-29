СМИ: Пентагон урежет расходы на «сдерживание» России ради стены с Мексикой
Часть средств, предназначавшихся для финансирования направленных против России проектов в Европе, будет перенаправлена на строительство стены на границе Соединенных Штатов с Мексикой. Как пишет Bloomberg, об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Источник отмечает, что это касается проектов по созданию и расширению военной инфраструктуры, в частности, в Норвегии, Германии и Испании – их общая стоимость оценивается в $545 млн. Более $200 млн из них могут пойти на строительство стены на американо-мексиканской границе.
Напомним, в феврале Дональд Трамп заявил, что длина стены на границе между США и Мексикой составляет около 200 км. Глава Белого дома также пообещал, что к концу года она будет увеличена до 643 км, а затем дойдет до 800 км. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что стена оснащена дронами и камерами наблюдения. Трамп также констатировал, что незаконное проникновение на территорию США сократилось на 75%.
Ранее стало известно, что в штате Аризона к концу 2020 года будет построен новый участок стены, общая стоимость таких работ составляет $400 млн. Граница между странами насчитывает 3,14 тыс км.
В эфире НСН эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин ранее предположил, что основная задача Трампа – показать свою бескомпромиссную позицию в отношении демократов и проблемы нелегальной миграции.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
99 399+5 841 / сут.
Умерли
972+105 / сут.
Выздоровели
10 286+1 830 / сут.
- Белоруссия приобрела первую партию нефти у Саудовской Аравии
- За поездку по Москве без пропуска рублем накажут владельцев авто
- Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева
- Путин запретил дефицит бензина в России
- В России полиция за раз изъяла 1,5 тысячи «серых» аппаратов ИВЛ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru