СМИ: Пентагон готовится на случай, если Трамп введет военное положение
Командование Вооруженными силами США и военными частями, дислоцированными около Вашингтона обсуждает сценарий своих действий на случай, если действующий президент Дональд Трамп решит ввести в стране военное положение.
Подготовка проходит в тайне от Трампа и его сторонников, сообщает Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне.
В Пентагоне боятся, что действующий президент может помешать процессу передачи власти будущей администрации победившего на выборах Джо Байдена. Инаугурация запланирована на 20 января 2021 года.
Не исключается и такой сценарий, при котором Трамп задействует войска для захвата оборудования, предназначенного для обработки избирательных бюллетеней, и добьется пересмотра результатов выборов.
Отмечается, что Трамп из-за пандемии коронавируса имеет беспрецедентные чрезвычайные полномочия, в том числе по введению военного положения.
Ранее Дональд Трамп заблокировал проект оборонного бюджета США, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,0 млн+29 018 / сут.
Умерли
53 659+563 / сут.
Выздоровели
2,4 млн+27 397 / сут.
- Песков: цены на социально значимые товары на постоянном контроле Путина
- Песков заявил, что новогодние каникулы не сократят из-за выходного 31 декабря
- Зеленский рассказал, когда позвонит Путину
- Петербург удерживает плато по коронавирусу
- СМИ: Российские военные лётчики получили первый серийный истребитель Су-57
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru