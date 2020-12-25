СМИ: Пентагон готовится на случай, если Трамп введет военное положение

Командование Вооруженными силами США и военными частями, дислоцированными около Вашингтона обсуждает сценарий своих действий на случай, если действующий президент Дональд Трамп решит ввести в стране военное положение.

Подготовка проходит в тайне от Трампа и его сторонников, сообщает Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне.

В Пентагоне боятся, что действующий президент может помешать процессу передачи власти будущей администрации победившего на выборах Джо Байдена. Инаугурация запланирована на 20 января 2021 года.