СМИ: Пентагон готовится на случай, если Трамп введет военное положение

Командование Вооруженными силами США и военными частями, дислоцированными около Вашингтона обсуждает сценарий своих действий на случай, если действующий президент Дональд Трамп решит ввести в стране военное положение.

Подготовка проходит в тайне от Трампа и его сторонников, сообщает Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне.

В Пентагоне боятся, что действующий президент может помешать процессу передачи власти будущей администрации победившего на выборах Джо Байдена. Инаугурация запланирована на 20 января 2021 года.

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Не исключается и такой сценарий, при котором Трамп задействует войска для захвата оборудования, предназначенного для обработки избирательных бюллетеней, и добьется пересмотра результатов выборов.

Отмечается, что Трамп из-за пандемии коронавируса имеет беспрецедентные чрезвычайные полномочия, в том числе по введению военного положения.

Ранее Дональд Трамп заблокировал проект оборонного бюджета США, сообщает RT.


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ТЕГИ:Дональд ТрампПентагон
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