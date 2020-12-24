СМИ: Байден сократит расходы США на ядерное оружие

Администрация избранного президента США Джо Байдена намерена сократить расходы на ядерное оружие. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Ещё в период предвыборной кампании Байден заявлял о своих планах сократить финансирование ядерной программы и критиковал решение действующего президента Дональда Трампа начать разработку новых ракет морского базирования.

Новый глава государства планирует пересмотреть американскую программу ядерной модернизации, расходы на которую составляют 1,2 трлн долларов. Байден намерен уменьшить роль ядерного оружия в стратегии американских властей.

Кроме того, по данным The Wall Street Journal, ряд бывших чиновников считают, что Байден может также пересмотреть планы Пентагона на разработку новой межконтинентальной наземной баллистической ракеты. Стоимость оружия оценивается более чем в 100 млрд долларов.

