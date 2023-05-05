СМИ: Пентагон добивается встречи министров обороны США и Китая
США добиваются встречи главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Ли Шанфу в следующем месяце. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, встреча должна состояться на полях межправительственного форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла», который пройдет в Сингапуре 2-4 июня. В мероприятии принимают участие главы военных ведомств 28 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, пишет РИА ФАН.
Однако контакты руководителей министерств обороны США и Китая могут быть «довольно неловкими»: Ли Шанфу с 2018 года находится под американскими санкциями. Вашингтон ввел ограничения против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР, которое возглавлял министр.
В апреле Ли Шанфу посетил Россию, напоминает телеканал «360». Глава Минобороны Китая встретился с российским коллегой Сергеем Шойгу, а также провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
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