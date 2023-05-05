СМИ: Пентагон добивается встречи министров обороны США и Китая

По данным агентства, встреча должна состояться на полях межправительственного форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла», который пройдет в Сингапуре 2-4 июня. В мероприятии принимают участие главы военных ведомств 28 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, пишет РИА ФАН.

Однако контакты руководителей министерств обороны США и Китая могут быть «довольно неловкими»: Ли Шанфу с 2018 года находится под американскими санкциями. Вашингтон ввел ограничения против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР, которое возглавлял министр.

В апреле Ли Шанфу посетил Россию, напоминает телеканал «360». Глава Минобороны Китая встретился с российским коллегой Сергеем Шойгу, а также провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

