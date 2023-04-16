СМИ оценили личное состояние британского короля Карла III
Состояние короля Великобритании Карла III составляет 600 миллионов фунтов стерлингов ($745 миллионов). Об этом пишет газета The Sunday Times.
Журналисты отметили, что Карл III оказался почти в два раза богаче своей покойной матери. Состояние королевы Елизаветы II оценивалось в 370 миллионов фунтов стерлингов ($460 миллионов).
Издание уточнило, что Карл откладывал часть прибыли от герцогства Корнуолл. Это дало ему возможность скопить значительное состояние.
Пользователи Сети обсуждают снимок Карла III в лондонской мечети Брик-лейн. Монарх появился в культовом месте в дырявых носках, пишет «Радиоточка НСН».
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