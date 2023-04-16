СМИ оценили личное состояние британского короля Карла III

Журналисты отметили, что Карл III оказался почти в два раза богаче своей покойной матери. Состояние королевы Елизаветы II оценивалось в 370 миллионов фунтов стерлингов ($460 миллионов).

Издание уточнило, что Карл откладывал часть прибыли от герцогства Корнуолл. Это дало ему возможность скопить значительное состояние.

Пользователи Сети обсуждают снимок Карла III в лондонской мечети Брик-лейн. Монарх появился в культовом месте в дырявых носках, пишет «Радиоточка НСН».

