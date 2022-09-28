СМИ: Отказ от карт «Мир» в Турции ударит по торговле с Россией
Прекращение использования российской платежной системы «Мир» в Турции может негативно повлиять на торговлю и туризм с РФ. Об этом пишет Yenicağ.
Ранее стало известно, что частные и государственные турецкие банки вышли из системы «Мир», опасаясь возможных санкций США, напоминает Ura.ru.
«Это станет большим ударом для торговли и туризма с Россией», — указывает Yenicağ.
Газета отмечает, что прекращение использования российской платежной системы также ударит по денежным переводам с Россией.
Несмотря на то, что государственные банки Турции перестали использовать систему «Мир», решение об этом пока не обнародовано. Турецкий Минфин пока не прокомментировал ситуацию, отмечает Газета.ру.
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