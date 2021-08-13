СМИ: Отец Бритни Спирс согласился отказаться от опекунства над дочерью
Джеймс Спирс, отец певицы Бритни Спирс, принял решения отказаться опекунства над дочерью. Об этом сообщает журнал Variety.
По данным издания, в четверг отец Спирс направил соответствующее уведомление в Верховный суд Лос-Анджелеса в ответ на ходатайство певицы об его отстранении от опекунства. Его адвокат заявил, что «публичная борьба с дочерью» стала причиной его решения.
Ранее в суде певица обвинила семью во лжи, заявила, что ей запрещают выйти замуж и родить детей. Также Бритни Спирс рассказала, что в ходе лечения ей прописали литий, из-за которого она чувствовала себя «как будто пьяной» в течение пяти лет.
В 2019 году ведущие подкаста BritGram Тесс Баркер и Барбара Грэй заметили, что Бритни перестала делать публикации в Instagram и появляться в медиапространстве, общественность замечала тревожные перемены в поведении певицы. Вскоре в соцсетях стал набирать обороты хештег #freeBritney, к которому присоединялись многие известные люди
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