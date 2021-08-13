СМИ: Отец Бритни Спирс согласился отказаться от опекунства над дочерью

Ранее в суде певица обвинила семью во лжи, заявила, что ей запрещают выйти замуж и родить детей. Также Бритни Спирс рассказала, что в ходе лечения ей прописали литий, из-за которого она чувствовала себя «как будто пьяной» в течение пяти лет.

В 2019 году ведущие подкаста BritGram Тесс Баркер и Барбара Грэй заметили, что Бритни перестала делать публикации в Instagram и появляться в медиапространстве, общественность замечала тревожные перемены в поведении певицы. Вскоре в соцсетях стал набирать обороты хештег #freeBritney, к которому присоединялись многие известные люди









