Би-2, Киркоров, Бритни Спирс. Легостаев о главных музыкальных событиях дня
Журналист и музыкальный критик специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей в мире музыки.
Филипп Киркоров обжаловал решение литовского суда о запрете на въезд в страну
Певец Филипп Киркоров оспаривает в Вильнюсском окружном административном суде запрет на въезд в Литву, глава коллегии адвокатов "Добровинский и партнеры" Александр Добровинский.
Илья Легостаев: «Благодаря тому, что прошлым обращением в суд нам удалось "выманить" решение МИД Литвы по Филиппу Киркорову, мы теперь можем его оспаривать, как это ни смешно звучит, в этом же суде. На сегодняшний день нами подготовлено заявление для подачи в вильнюсский суд», - сказал он.
«Love is…» подал в суд на Елену Темникову
Обладатель прав на бренд «Love is…» - голландская компания Minikim Holland B.V - подала в суд на певицу Елену Темникову. Поводом послужило изображение символики бренда на обложке сингла «Как на фантиках Love Is».
Илья Легостаев: «Наверно теперь умозаключение "попса - жевательная резинка для ушей" приобрело новое прочтение. Вряд ли грядущий суд с привкусом 90-х можно рассматривать, как процесс века, но в любом случае российская поп-дива проявили неосторожность, когда решили поностальгировать на образах, которые впечатлили целое поколение. Отдельное удивление вызывает то, что эта марка жевательной резинки все еще является объектом пристального внимания иностранных юристов», - резюмировал Легостаев.
Суд отклонил запрос Бритни Спирс и оставил ее под опекой отца
Певица хотела, чтобы ее опекуном назначили фирму Bessemer Trust, которая распоряжается деньгами Спирс совместно с отцом. В суде певица обвинила семью во лжи, заявила, что ей запрещают выйти замуж и родить детей.
Илья Легостаев: «Таким образом, горячая поддержка поклонников и даже звезд в роде Джастина Тимберлейка не произвела на судей никакого впечатления. Видимо, есть серьезные опасения насчет того, что психическое состояние певицы по-прежнему не располагает к тому, чтобы освободить Бритни из-под опеки отца. Обращение певицы к подписчикам, конечно, произвело на многих впечатление и попало во все новости, но судьи оказались людьми не впечатлительными. Российским же поклонникам певицы остается лишь вспоминать концерты, которые Бритни дала в Москве и Петербурге в 2009 году. И надеяться на то, что у поп-сенсации нулевых, есть шанс на продолжение полноценной карьеры в музыке», - сказал музыкальный критик.
Британская художница создала портрет Шуры Би-2
Группа Би-2 представила инсайт-видео на трек «Падал свет», вошедший в качестве B-side к синглу «Нам не нужен герой».
Илья Легостаев: «Би-2, судя по всему, намерены снять видео для каждой песни, которая имеет отношение к новому альбому группы. Вслед за довольно масштабной экранизацией «Нам не нужен герой» - в клипе участники Би-2 настоящие тоталитарные злодеи – вышел клип и на B-side к этому видео «Падал свет». Мультипликацию для видеоряда делала британская художница Элис Блумфилд. В видео нет сюжета, но картинка в лучших традициях Би-2 получилась недетской. Кстати, в записи песни приняли участие «Моя Мишель», пианист Глеб Колядин, барабанщик группы «Сплин» Алексей Мещеряков и бас-гитарист Антон Давидянц. В записи также принял участие экс-гитарист групп «Кино», «Поп-механика» и «Ю-Питер» Юрий Каспарян», - рассказал собеседник Радиоточки НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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