Би-2, Киркоров, Бритни Спирс. Легостаев о главных музыкальных событиях дня

Илья Легостаев: «Таким образом, горячая поддержка поклонников и даже звезд в роде Джастина Тимберлейка не произвела на судей никакого впечатления. Видимо, есть серьезные опасения насчет того, что психическое состояние певицы по-прежнему не располагает к тому, чтобы освободить Бритни из-под опеки отца. Обращение певицы к подписчикам, конечно, произвело на многих впечатление и попало во все новости, но судьи оказались людьми не впечатлительными. Российским же поклонникам певицы остается лишь вспоминать концерты, которые Бритни дала в Москве и Петербурге в 2009 году. И надеяться на то, что у поп-сенсации нулевых, есть шанс на продолжение полноценной карьеры в музыке», - сказал музыкальный критик.

