СМИ: Основателю Telegram Дурову не сообщили об ордере на арест во Франции
Основатель Telegram Павел Дуров не был уведомлен о существующем против него ордере на арест во Франции, сообщает Reuters со ссылкой на источник в парижской прокуратуре.
Павел Дуров был задержан во Франции вечером 24 августа, сразу после прибытия в Париж из Баку.
В материалах дела против него содержатся 12 обвинений, включая соучастие в хранении и распространении детской порнографии, наркоторговле, мошенничестве и незаконном использовании криптовалютных инструментов.
Накануне суд постановил освободить Дурова из-под стражи, но поместил его под надзор, запретив покидать территорию Франции, передает «Радиоточка НСН».
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