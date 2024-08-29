СМИ: Основателю Telegram Дурову не сообщили об ордере на арест во Франции

Основатель Telegram Павел Дуров не был уведомлен о существующем против него ордере на арест во Франции, сообщает Reuters со ссылкой на источник в парижской прокуратуре.

Павел Дуров был задержан во Франции вечером 24 августа, сразу после прибытия в Париж из Баку.

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В материалах дела против него содержатся 12 обвинений, включая соучастие в хранении и распространении детской порнографии, наркоторговле, мошенничестве и незаконном использовании криптовалютных инструментов.

Накануне суд постановил освободить Дурова из-под стражи, но поместил его под надзор, запретив покидать территорию Франции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алексей Зотов
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