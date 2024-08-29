СМИ: Основателю Telegram Дурову не сообщили об ордере на арест во Франции

Основатель Telegram Павел Дуров не был уведомлен о существующем против него ордере на арест во Франции, сообщает Reuters со ссылкой на источник в парижской прокуратуре.

Павел Дуров был задержан во Франции вечером 24 августа, сразу после прибытия в Париж из Баку.