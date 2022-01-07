СМИ опровергли задержание племянника экс-президента Казахстана Назарбаева
Портал Orda.kz заявил, что появившаяся ранее информация о задержании бывшего первого заместителя председателя КНБ РК Самата Абиша, который является племянником экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, не соответствует действительности.
В редакции отметили, что источник, передавший данные сведения, ошибся.
«Извините, мы работаем в чрезвычайных обстоятельствах и наша единственная задача – информировать своих читателей. Просим понять», - добавила главный редактор Orda.kz Гульнара Бажкенова.
Ранее именно портал Orda.kz сообщил о задержании Абиша.
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