Песков призвал кандидатов в президенты США «оставить в покое» фамилию Путина

Комментируя прошедшие на телеканале ABC News дебаты Камалы Харрис и Дональда Трампа, он подчеркнул, что американские политики используют фамилию Путина «как один из инструментов во внутриполитической борьбе в США».

«Нам это весьма и весьма не нравится, и мы всё-таки надеемся на то, что они оставят в покое имя нашего президента», - заключил представитель Кремля.

Ранее Трамп и Харрис в ходе теледебатов не менее 12 раз упомянули Путина, сообщает RT.

