Песков призвал кандидатов в президенты США «оставить в покое» фамилию Путина
В Кремле обратили внимание на то, что оба кандидата в президенты США в ходе дебатов упоминали Россию и её президента Владимира Путина. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Комментируя прошедшие на телеканале ABC News дебаты Камалы Харрис и Дональда Трампа, он подчеркнул, что американские политики используют фамилию Путина «как один из инструментов во внутриполитической борьбе в США».
«Нам это весьма и весьма не нравится, и мы всё-таки надеемся на то, что они оставят в покое имя нашего президента», - заключил представитель Кремля.
Ранее Трамп и Харрис в ходе теледебатов не менее 12 раз упомянули Путина, сообщает RT.
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