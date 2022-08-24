СМИ: оператор «Сахалина-2» не исключил оплату газа в рублях

Оператор завода сжиженного природного газа «Сахалин-2» предложил своим покупателем производить оплату в других валютах, в том числе и в рублях, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы, представленные оператором.

Токио не планирует выходить из нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2»

По данным агентства, оператор «Сахалина-2» проводит реорганизацию из-за санкций в отношении России после увеличения спроса на сжиженный природный газ в мире.

Напомним, в августе ряд компаний Японии получили официальное уведомление от Москвы о переводе проекта «Сахалин-2» новому оператору. Речь идет о таких компаниях, как Kyushu Electric Power Company и Saibu Gas Co, которые закупают сжиженный природный газ с «Сахалина-2».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РубльСахалинГаз
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